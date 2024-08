WTA: McCartney Kessler holt sensationell ersten Tour-Titel

McCartney Kessler hat mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen die an Position eins gesetzt Beatriz Haddad Maia überraschend das WTA-Tour-250-Turnier in Cleveland für sich entschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.08.2024, 07:25 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images McCartney Kessler hat erstmals als Turniersiegerin angeschrieben

Was für eine Woche für McCartney Kessler. Die US-Amerikanerin hatte als Nummer 98 der Welt eine Wildcard für einen Platz im Hauptfeld von Cleveland benötigt. Und dann das Beste aus dieser Möglichkeit gemacht. Denn Kessler besiegt im Endspiel Beatriz Haddad Maia, die Nummer eins des 250er-Turniers, mit 1:6, 6:1 und 7:5.

Auf dem Weg zum Titel hatte Kessler Katrina Scott, Wang Xinyu, Arantxa Rus und Anastasia Potapovabesiegt.

Und auch bei den am Montag startenden US Open wird McCartney Kessler mit einer Wildcard dabei sein. Die 25-Jährige startet schon am Montag gegen Marta Kostyuk.