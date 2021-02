WTA Melbourne: Ashleigh Barty gewinnt Finale gegen Garbine Muguruza

Ashleigh Barty ist nach ihrer fast einjährigen Pause mit einem Turniersieg in den Tenniszirkus zurückgekehrt: Die australische Weltranglisten-Erste gewann im Endspiel der Yarra Valley Classic in Melbourne gegen Garbine Muguruza mit 7:6 (3) und 6:4.

Es ist nicht davon auszugehen, dass Ashleigh Barty so wie Nick Kyrgios ihren Tennisschläger monatelang nicht angegriffen hat. Auf professioneller Ebene hatte sich die Australierin aber nach der Corona-Pause nicht mehr gezeigt. Bis zum Yarra Valley Classic in Melbourne in der laufenden Woche. Und da holte sich Barty mit einem 7:6 (3) und 6:4 gegen Garbine Muguruza gleich den Titel, den neunten ihrer Karriere. Auch im vergangenen Jahr hatte Barty in Adelaide einen frühen Turniersieg gefeiert, musste sich bei den Australian Open im Halbfinale aber Sofia Kenin geschlagen geben.

"Es war wohl mit das beste Tennis, das ich während dieser Woche gespielt habe", gab Barty nach ihrem Triumph zu Protokoll. "Garbine hat mich gezwungen, mein bestes Tennis zu spielen. Es war ein großartiges Finale." Barty gelangen bei ihrem Sieg 28 Gewinnschläge, exakt doppelt so viele wie Muguruza.

Bei den am Montag beginnenden Australian Open ist Barty an Position eins gesetzt, sie trifft zum Auftakt auf Danka Kovinic aus Montenegro. Muguruza, die 2020 beim ersten Major des Jahres das Endspiel erreicht hatte, eröffnet gegen Margarita Gasparyan aus Russland.

Bei der parallel stattfindenden Gippsland Trophy hat Elise Mertens zugeschlagen: Die Belgierin gewann das Finale gegen Kaia Kanepi mit 6:4 und 6:1.