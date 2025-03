WTA Miami: Aryna Sabalenkas historisches Triple

Für Aryna Sabalenka steht mit dem Halbfinale gegen Jasmine Paolini eine Premiere beim WTA 1000er-Event in Miami an. Der Einzug in die Runde der letzten vier Spielerinnen hat dabei durchaus einen historischen Wert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.03.2025, 16:02 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka steht erstmals im Halbfinale beim 1000er-Event in Miami.

Aryna Sabalenka ist im Frauentennis schon seit einiger Zeit das Maß aller Dinge. Das beweist die Weltranglistenerste auch in den ersten drei Monaten des neuen Jahres. Mit dem Finaleinzug bei den Australian Open und dem WTA 1000er-Turnier in Indian Wells mischt die Belarussin bei den großen Events des Jahres mit.

Mit dem Halbfinaleinzug in Miami schafft Aryna Sabalenka wiederum ein ziemlich seltenes Triple. Erst als vierte Spielerin in der Historie gelingt der 26-Jährigen der Einzug in die Runde der letzten vier Spielerinnen bei den drei Events innerhalb eines Jahres. Das schafften zuvor nur Steffi Graf, Martina Hingis und Serena Williams.

Sabalenka kämpft gegen Paolini um erstes Miami-Endspiel

Im Gegensatz zu den Männern haben die WTA-Spielerinnen jedoch auch schon zwei 1000er-Turniere mehr in diesem Jahr gespielt, mit jedoch deutlich kleineren Hauptfeldern. Beim Event in Doha schied Aryna Sabalenka bereits in der ersten Runde aus, eine Woche später war in Dubai im Achtelfinale das Turnier beendet.

Im Halbfinale von Miami spielt Aryna Sabalenka gegen Jasmine Paolini um den Finaleinzug. Es wäre das erste Endspiel in Florida für die bereits hochdekorierte Rechtshänderin, die zuvor nie über das Viertelfinale hinausgekommen ist.

Damen-Einzel-Tableau in Miami

