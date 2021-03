WTA Miami: Barty nach Sieg über Sabalenka erste Halbfinalistin

Titelverteidigerin Ashleigh Barty steht im Halbfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Miami. Die Australierin besiegte Aryna Sabalenka mit 6:4, 6:7 (5) und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.03.2021, 22:28 Uhr

Barty hat das Turnier 2019 gewonnen, im vergangenen Jahr verhinderte die Corona-Pandemie die Austragung. Der Unterschied im Match lag in der Qualität als Rückschlägerin: Während Barty ihrer Gegnerin sowohl im ersten wie auch im dritten Durchgang jeweils einmal den Aufschlag abnehmen konnte, ließ Sabalenka zu viele Chancen ungenutzt. Die Gegnerin von Barty, die sich mit 6:4, 6:7 (5) und 6:3 durchsetzen konnte, wird im Match zwischen Elina Svitolina und Anastasija Sevastova ermittelt.

Das Match gegen Sabalenka, die im Herbst 2020 die einzigen beiden Turniere nach den French Open in Ostrava und Linz und zu Beginn 2021 auch in Abu Dabhi gewonnen hatte, verlangte Barty all ihre Defensivkünste ab. Und auch die äußeren Umstände waren nicht einfach: Anfang des dritten Satzes kam die Hitzeregel zum Einsatz, die beiden Spielerinnen erhielten ein wenig zusätzliche Zeit zum Verschnaufen.

Sabalenka spielte gewohnt druckvoll, traf in der entscheidenden Phase des dritten Satzes allerdings ein, zwei schlechte Entscheidungen. Und musste das Break zum 3:5 schlucken. Barty servierte ohne Probleme aus.

Hier das Einzel-Tableau in Miami