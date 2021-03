WTA Miami: Bianca Andreescu auf dem Weg zu alter Stärke

Bianca Andreescu hat sich durch einen Dreisatzerfolg über Garbine Muguruza für das Viertelfinale des WTA-1000-Turniers von Miami qualifiziert. Doch nicht nur die Ergebnisse machen Lust auf mehr.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.03.2021, 09:56 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Bianca Andreescu drehte das Match gegen Garbine Muguruza

"Ich weiß, dass mein Spiel besser sein kann. Aber ich versuche, Wege zu finden, um auch an meinen schlechten Tagen durchzukommen", hatte Bianca Andreescu nach ihrem Dreisatzerfolg über Amanda Anisimova in der dritten Runde des WTA-1000-Turniers von Miami gemeint. Nur einen Tag darauf blieb die Kanadierin erneut in drei Durchgängen siegreich, diesmal konnte sie aber auch mit ihrer spielerischen Leistung durchaus zufrieden sein.

Schließlich besiegte Andreescu mit Garbine Muguruza die nach Naomi Osaka derzeit wohl zweitbeste Spielerin auf der WTA-Tour - und das, obwohl Abschnitt eins mit 6:3 an die Spanierin ging. Danach drehte die 20-Jährige allerdings so richtig auf und setzte sch schlussendlich mit 3:6, 6:3 und 6:2 durch.

Andreescu verändert ihre Taktik

"Sie hat sehr, sehr gut begonnen. Ich war zu Beginn des Matches nicht auf dem Niveau, auf dem ich sein wollte, denn ich habe gewusst, dass sie richtig, richtig stark rauskommen wird. Und das hat sie getan", meinte Andreescu nach der Partie. Sie habe im zweiten Satz aber etwas ihre Taktik verändert und sei so zum Erfolg gekommen, erklärte die Kanadierin.

Andreescu spielte nach dem verlorenen Startsatz häufiger in die Rückhand Muguruzas, um die mächtige Vorhand der 27-Jährigen zu umgehen. Dieser Plan sollte funktionieren und so ging letztlich die Weltranglistenneunte als Siegerin vom Platz. "Es ist immer zufriedenstellend, in drei Sätzen zu gewinnen. Insbesondere dann, wenn man den ersten Durchgang verliert", strahlte Andreescu.

Viertelfinale gegen Sorribes Tormo

"Sogar wenn ich zurückliege, weiß ich, dass ich einen Weg finden kann. (...) Ich beweise mir das weiterhin selbst und es ist sehr schön, diesen Sieg eingefahren zu haben", führte der Youngster weiter aus. Dieser Kampfgeist ist es auch, der den Fans von Andreescu durchaus Lust auf mehr machen dürfte.

Denn dass nach ihrer langen Verletzungauszeit spielerisch noch nicht alles funktionieren kann, liegt auf der Hand. Und dennoch befindet sich die US-Open-Siegerin des Jahres 2019 dank ihrer hervorragenden Einstellung langsam, aber sicher auf dem Weg zu alter Stärke. Die nächste Möglichkeit, das unter Beweis zu stellen, wird Andreescu am Mittwoch gegen Sara Sorribes Tormo bekommen.

Hier geht´s zum Damen-Draw in Miami!