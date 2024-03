WTA Miami: Caroline Wozniacki startet souverän, Venus Williams scheitert erneut

Während Caroline Wozniacki ihren Auftakt beim WTA-Tour-1000-Turnier in Miami gegen die Französin Clara Burel erfolgreich gestalten konnte, muss Venus Willimas bereits in Runde eins die Segel streichen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 19.03.2024, 21:28 Uhr

© Getty Images Caroline Wozniacki zeigt sich auch beim WTA-Tour-1000-Turnier in Miami von ihrer besten Seite

Caroline Wozniacki ist durchaus groß in Fahrt: Nachdem die Tennis-Mama in der vergangenen Woche beim WTA-Tour-1000-Event in Indian Wells bis ins Viertelfinale vordringen konnte und dort erst gegen die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek beim Stand von 4:6 und 0:1 aufgeben musste, feiert die Dänin auch beim Schwestern-Turnier in Miami einen Auftakterfolg.

Wozniacki blieb in der Partie gegen die Französin Clara Burel, die immerhin die aktuelle Weltranglisten-45. des WTA-Rankings darstellt, ohne großen Fehl und Tadel und siegte nach nur 78 Spielminuten mit 6:1, 6:4. Dabei hätte es die 33-Jährige noch deutlich souveräner über die Ziellinie schaffen können, war sie in Satz zwei doch bereits mit 5:1 in Front gelegen. In der zweiten Runde geht es nun gegen die an 32 gereihte Ukrainerin Anhelina Kalinina, die zum Auftakt ein Freilos hatte.

Kein Erfolgserlebnis für Venus Williams

Zuvor war das Mini-Comeback von Venus Williams beim US-amerikanischen Sunshine-Swing erneut nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Die mittlerweile 43-jährige Tennis-Legende musste nach einem Erstrunden-Aus in Indian Wells nun auch in Miami gleich zu Beginn des Turniers gegen die Russin Diana Shnaider eine empfindliche Niederlage hinnehmen. Die ältere der beiden weltberühmten Williams-Schwestern unterlag gegen die 19-Jährige mit 3:6, 3:6.

Wie und ob es für die siebenfache Grand-Slam-Siegerin auf der Damentour noch weiter geht, ist ungewiss. Die im WTA-Ranking mittlerweile auf Position 457 abgerutschte Kalifornierin startete im Vorjahr nur noch bei ausgewählten Rasen- und US-Hartplatz-Turnierenm, bei denen sie jeweils auf Wildcards angewiesen war.

Hier das Einzel-Tableau in Miami.