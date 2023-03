WTA Miami: Gauff scheitert an Potapova

Cori Gauff ist in der dritten Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Miami ausgeschieden. Die US-Amerikanerin unterlag Anastasia Potapova in drei Sätzen.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.03.2023, 21:48 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Etwas mehr als zweieinhalb Stunden standen die beiden Frauen bei sehr sommerlichen Temperaturen in Miami auf dem Court, dann hatte sich Potapova mit 6:7 (8), 7:5 und 6:2 ihren Platz im Achtelfinale gesichert. Dort trifft die Linz-Siegerin aus diesem Jahr auf die Chinesin Qinwen Zheng.

Für Gauff war es die nächste Enttäuschung bei den großen US-Turnieren im Frühjahr. In Indian Wells war sie chancenlos gegen Aryna Dabalenka ausgeschieden.

Jelena Ostapenko dagegen ist ebenfalls schon im Achtelfinale. Die French-Open-Siegerin von 2017 schlug Beatriz Haddad Maia mit 6:2, 4:6 und 6:3.

Hier das Einzel-Tableau in Miami