WTA Miami: Pegula rächt mit Monster-Comeback Freundin Gauff

Jessica Pegula hat mit einem sensationellen Comeback das Halbfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Miami erreicht. Die US-Amerikanerin schlug Anastasia Potapova mit 4:6, 6:3 und 7:6 (2).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.03.2023, 07:53 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Jessica Pegula steht in Miami im Halbfinale

Nein, es sah nicht gut aus für Jessica Pegula spätabends am Dienstag in Miami. Gegnerin Anastasia Potapova hatte nicht nur Durchgang eins für sich entschieden, sondern führte auch im zweiten schnell mit 2:0. Aber gut: So schnell wollte die letzte im Tableau von Miami verbliebene Lokalmatadoron dann doch nicht die Bühne verlassen. Pegula drehte den zweiten Satz, geriet in der Entscheidung aber gleich wieder in Rückstand. Potapova schaffte es indes weder bei 5:4 noch bei 6:5 mit eigenem Aufschlag den Sack zuzumachen. Diese Einladung nahm Pegula dankend an, gewann nach einer Spielzeit von 2:36 Stunden mit 4:6, 6:3 und 7:6 (2).

Mit diesem Sieg rächte Jessica Pegula auch ein wenig ihre Doppel-Partnerin Cori Gauff, die in Runde drei gegen Anastasia Potapova verloren hatte. Die Russin, in diesem Jahr schon Siegerin in Linz, darf mit dem Turnierverlauf aber dennoch zufrieden sein.

Sabalenka und Kvitova heute im Einsatz

In der Vorschlussrunde bekommt es Pegula mit der Spielerin der Stunde zu tun - es geht nämlich gegen Elena Rybakina. Die regierende Wimbledon-Siegerin hatte beim 6:3 und 6:0 gegen Martina Trevisan überhaupt keine Probleme.

De beiden übrigen Viertelfinali gehen heute über die Bühne. Aryna Sabalenka muss sich da mit der erstaunlich starken Sorana Cirstea auseinandersetzen, Petra Kvitova trifft in der Night Session auf Ekaterina Alexandrova.

Hier das Einzel-Tableau in Miami