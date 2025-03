WTA Miami: Sabalenka und Raducanu weiter, Gauff out

Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka hat auch das siebte Duell mit Danielle Collins für sich entschieden und steht nach einem 6:4, 6:4-Erfolg im Viertelfinale des WTA-1000-Turniers in Miami. Coco Gauff ist indes wieder einmal vorzeitig gescheitert.



von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 24.03.2025, 23:06 Uhr

© Getty Images Sabalenka gewann auch im siebten Duell gegen Danielle Collins

Danielle Collins kann offenbar einfach nicht gegen Aryna Sabalenka gewinnen. Nachdem die US-Amerikanerin bereits die ersten sechs Duelle gegen die Weißrussin verloren hatte und dabei insgesamt nur drei Sätze für sich entscheiden konnte, gab es auch dieses Mal nichts zu holen. Die Weltranglisten-Erste entschied auch das siebte Duell für sich und zog mit einem 6:4 und 6:4 beim WTA-1000-Turnier in Miami ins Viertelfinale ein. Am Ende standen für die Weißrussin 23 Winner bei nur 12 unerzwungenen Fehlern zu Buche - eine Bilanz, die sich sehen lassen kann.

Im Viertelfinale trifft Sabalenka auf die an Nummer 9 gesetzte Chinesin Qinwen Zheng, die sich gegen Ashlyn Krueger mit 6:2 und 7:6 (3) durchsetzte. Die Vorzeichen sind auch hier für die Nummer eins des Turnieres prächtig, führt sie doch im Head-to-Head mit der Chinesin mit 5:0. Bei einem Sieg gegen Zheng würde Sabalenka für eine persönliche Premiere beim Turnier in Miami sorgen. Über das Viertelfinale ist sie nämlich hier noch nie hinausgekommen. Bei ihren bisherigen beiden Auftritten in der Runde der letzten Acht unterlag sie 2021 Ashleigh Barty und 2023 Sorana Cristea.

Gauff weiter auf Formsuche

So gar nicht nach Wunsch verläuft das Tennisjahr 2025 weiterhin für Coco Gauff. Die Nummer drei der Welt musste nun auch in Miami relativ früh ihre Segel streichen. Die 21-jährige Lokalmatadorin unterlag der Polin Magda Linette nach einer größtenteils enttäuschenden Vorstellung relativ klar mit 4:6 und 4:6. Linette wird sich im Viertelfinale mit Jasmine Paolini messen, die im ersten Spiel des Tages den Lauf von Naomi Osaka beendet hatte.

In bestechender Form präsentiert sich in Miami wiederum weiterhin Emma Raducanu. Die US Open-Gewinnerin von 2021 setzte ihren Siegeszug mit einem beeindruckenden 6:1, 6:3-Erfolg über Amanda Anisimova fort und steht damit überhaupt zum ersten Mal im Viertelfinale eines WTA-1000-Turniers. Dort wird die Britin auf die an Nummer vier gerankte Jessica Pegula treffen, die Marta Kostyuk sicher mit 6:2, 6:3 besiegte.

Damen-Einzel-Tableau in Miami