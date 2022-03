WTA Miami: Swiatek mit 15. Sieg in Folge ins Halbfinale

Iga Swiatek hat mit ihrem 15. Matchsieg in Folge das Halbfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Miami erreicht. Die Polin besiegte Petra Kvitova mit 6:3 und 6.3 und spielt nun gegen Jessica Pegula aus den USA.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.03.2022, 07:28 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek hat derzeit viel Grund zu jubeln

In der Night Session bekamen die Zuschauer in Miami am Mittwoch dann doch noch ein ganzes Match zu sehen: Nachdem nämlich Paula Badosa in ihrem Viertelfinale gegen Jessica Pegula beim Stand von 1:4 im ersten Satz aufgeben musste, setzte sich Iga Swiatek am Abend gegen Petra Kvitova sicher it 6:3 und 6:3 durch. Für Swiatek war es der 15. Match-Sieg in Folge. Zum dritten Titel nach Doha und Indian Wells en suite fehlen der Polin damit nur noch zwei Erfolge.

Sollte Swiatek in der Vorschlussrunde auch die Hürde Pegula meistern, könnte es im großen Finale zum Showdown mit einer ihrer Vorgängerinnen auf Position eins der ATP-Weltrangliste kommen: mit Naomi Osaka nämlich. Die Japanerin präsentiert sich in Miami schon fast wieder in alter Stärke, spielt heute gegen Olympiasiegerin Belinda Bencic.

Iga Swiatek dagegen zeigt schon seit Jahresbeginn ganz großes Tennis. Von 27 Partien hat sie nur drei verloren, gegen Kvitova war die French-Open-Siegerin von 2020 nie in Gefahr. „Ich möchte das Selbstvertrauen nutzen, das ich seit dem Start von Doha aufgebaut habe“, erklärte Swiatek nach ihrem Sieg. So eine Serie sei gar nicht so einfach zu bewältigen. „Aber ich bin ziemlich froh, dass ich gut spielen konnte, dass ich gesund bin, und dass ich mich mit Spielerinnen wie Petra messen kann. Sie ist eine Legende.“

