WTA Miami: Swiatek und Osaka mit Gleichschritt in die nächste Runde

Iga Swiatek und Naomi Osaka haben die dritte Runde der Miami Open erreicht. Beide Spielerinnen spielten hervorragende Matches und zogen souverän eine Runde weiter.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 24.03.2024, 00:38 Uhr

© Getty Images

Die Weltranglistenerste Iga Swiatek schlug heute das erste Mal bei den diesjährigen Miami Open auf und startete ganz souverän in das Turnier. Die junge Polin dominierte klar das Match und gewann mit 6:1 und 6:1 gegen die Italienerin Camila Giorgi. Somit konnte die 22-jährige Indian Wells-Gewinnerin dem "Sunshine Double" bereits ein Stück näher kommen...

Ebenfalls freuen konnte sich Naomi Osaka, die gegen die an 15 gesetzte Elina Switolina antrat. Im ersten Satz ließ Osaka der Frau von Monfils kaum eine Chance und sicherte sich diesen mit 6:2. Der zweite Satz verlief deutlich knapper. Switolina wurde stärker und Osaka zeigte ein paar Nerven. Es ging also in den Tiebreak, der bis zum Schluss äußerst knapp verlief. Letzendlich konnte die Japanerin den zweiten Satz aber mit 7:6 (7:5) für sich entscheiden.

Auch eine Runde weiter ist Jessica Pegula. Die bei dem Turnier an fünf gesetzte US-Amerikanerin besiegte Zhu Lin in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:1.

Als nächstes trifft die Turnierfavoritin Swiatek auf Linda Noskova. Osaka trifft gegen die erfahrende Französin Caroline Garcia. Und Jessica Pegula darf sich auf Leylah Fernandez freuen.

