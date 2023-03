WTA Miami: Titelverteidigerin Iga Swiatek muss wegen Verletzung absagen

Iga Swiatek wird ihren Titel beim WTA-Tour-1000-Turnier in Miami nicht verteidigen können. Die Polin zog wegen einer Rippenverletzung zurück und wird auch beim Billie Jean King Cup fehlen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.03.2023, 16:13 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek kann in Miami 2023 nicht antreten

Also doch: Die Rippenverletzung, die Iga Swiatek schon bei ihren Auftritten in Indian Wells behindert hat, sorgt nun dafür, dass die Weltranglisten-Erste und Titelverteidigerin in Miami fehlen wird. Vor einem Jahr hatte Swiatek im Endspiel im Hard Rock Stadium gegen Naomi Osaka gewonnen. Swiatek sagte auch gleich ihre Teilnahme am Billie Jean King Cup ab. Da trifft Polen auf Kasachstan. Ob die Branchenprima beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart an den Start gehen wird, ist noch offen. Auch dort hatte Swiatek im vergangenen Jahr den Titel geholt.

In Miami hätte Iga Swiatek nach einem Freilos gegen Claire Liu aus den USA gespielt. Nun rückt eine Lucky Loserin in die oberste Zeile des Tableaus nach.

Durch den Ausfall der Nummer eins erhöhen sich die Chancen, dass es zum dritten Mal in dieser Saison zu einem Finale zwischen Aryna Sabalenka und Elena Rybakina kommt. So wie bei den Australian Open und zuletzt in Indian Wells. Rybakina ist an Position zehn gesetzt und startet in der oberen Tableau-Hälfte gegen Anna Kalinskaya. Sabalenka, die Nummer zwei des Turniers, wartet auf die Siegerin des rein amerikanischen Duells zwischen Sloane Stephens und Shelby Rogers.

