WTA: Mirra Andreeva holt Turniersieg in Adelaide, Qualifikantin Cocciaretto siegt in Hobart

Mirra Andreeva hat beim WTA-500er-Turnier in Adelaide ihren vierten Tour-Titel geholt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 17.01.2026, 07:02 Uhr

© Getty Images Mirra Andreeva

Die 18-jährige Mirra Andreeva hat beim WTA-500er Turnier in Adelaide klar den Titel geholt. Sie schlug im Finale die 19 Jahre alte Victoria Mboko aus Kanada mit 6:3, 6:1.

Andreeva lag schnell mit 0:3 zurück, gewann dann aber 12 der nächsten 13 Spiele zum Titegewinn. Mboko indes war angeschlagen, musste im zweiten Satz eine medizinische Auszeit nehmen. Ob das Match ansonsten enger verlaufen wäre? Angesichts Andreevas Form fraglich. In ihren vorherigen vier Matches hatte sie nur insgesamt 15 Spiele abgegeben… Mboko hatte auf dem Weg ins Endspiel unter anderem Vorjahressiegerin Madison Keys besiegt.

Andreeva wird dank der Punkte aus Adelaide auf Rang 7 im WTA-Ranking klettern. Sie hatte im Vorjahr erstmals die Top 10 geknackt, nach einem tollen Frühjahr mit Turniererfolgen in Dubai und Indian Wells.

Qualifikantin Cocciaretto siegt in Hobart

Beim parallel laufenden 250er-Turnier in Hobart hat überraschend die Italienerin Elisabetta Cocciaretto den Sieg geholt. Sie schlug Iva Jovic im Finale mit 6:4, 6:4. Bereits vor zwei Jahren war Cocciaretto im Endspiel gestanden. Nun hat es mit ihrem zweiten Turniererfolg geklappt.

Cocciaretto reiht sich damit in eine prominente Liste an Siegerinnen in Hobart ein, die aus der Quali kommen: 2012 war solch ein Coup auch Mona Barthel gelungen, 2014 dann Garbine Muguruza. Und vor zwei Jahren, eben gegen Cocciaretto, Lauren Davis.

Cocciaretto hatte im Laufe ihrer Turnierwoche auch kritische Momente zu überstehen: In Runde 2 lag sie gegen die an vier gesetzte Ann Li bereits mit 1:6, 3:5 zurück. Danach rauschte sie geradezu durchs Turnier.