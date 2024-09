WTA Monastir: Lys gibt im Halbfinale krankheitsbedingt auf

Tennisspielerin Eva Lys hat ihren ersten Finaleinzug auf der WTA-Tour beim Turnier im tunesischen Monastir auf bittere Weise verpasst.

von SID

zuletzt bearbeitet: 14.09.2024, 20:15 Uhr

© Getty Images Eva Lys musste im Halbfinale des WTA-Turniers in Monastir krankheitsbedingt aufgeben.

Gegen die Britin Sonay Kartal musste die 22 Jahre alte Hamburgerin wegen Krankheit beim Stand von 1:5 im ersten Satz nach nur 22 Minuten aufgeben. Kartal trifft im Finale am Sonntag auf die Slowakin Rebecca Sramkova.

Nach ihrer Aufgabe schlich Lys sichtlich enttäuscht und angeschlagen vom Platz. Auch nach der dritten Halbfinal-Teilnahme auf der Tour wartet sie weiter auf den ersten Sieg in einer Vorschlussrunde.

Lys hatte bereits im Juli 2024 in Budapest sowie im Oktober 2023 in Cluj-Napoca in einem WTA-Halbfinale gestanden. Das bislang einzige Duell mit Kartal auf der Profitour hatte Lys 2022 in Birmingham klar in zwei Sätzen verloren.

