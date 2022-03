WTA Monterrey: Fünf Matchbälle abgewehrt - Leylah Fernandez verteidigt Titel

Leylah Fernandez hat wie 2021 den Titel beim WTA-Tour-250-Turnier in Monterrey gewonnen. Die Kanadierin musste gegen Camila Osorio beim 6:7 (5), 6:4 und 7:6 (3) allerdings fünf Matchbälle abwehren.

© Getty Images Leylah Fernandez hat in Monterrey starke Nerven bewiesen

Das Finale des WTA-Tour-250-Turniers in Monterrey war nichts für schwache Nerven: Denn zur Dramatik des Matches zwischen Leylah Fernandez und Maria Osorio kam auch noch ein partieller Ausfall der Lichtanlage im Entscheidungssatz. Der auch zugunsten von Osorio ausgehen hätte können. Aber Fernandez, im vergangenen Jahr Überraschungs-Finalistin der US Open, bewahrte die Nerven. Und holte sich wie 2021 nach Abwehr von fünf Matchbällen die Siegertrophäe in Monterrey.

Fernandez wehrte eine Chance von Osorio bei 4:5, vier weitere beim Spielstand von 5:6 im dritten Satz ab. „Das war heute ein sehr, sehr hartes Match, nicht nur physischer, sondern auch in mentaler Hinsicht“, erklärte die Siegerin. „Camila ist eine sehr schwierige Gegnerin. Sie spielt sehr variantenreich, spielt Slice-Bälle, ist sehr unvorhersehbar. Ich bin sehr froh darüber, dass ich Lösungen für die harten Momente gefunden habe.“