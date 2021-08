WTA Montreal: Andreescu verliert, Pegula beendet Collins Erfolgslauf

Die an Position zwei gesetzte Bianca Andreescu musste sich bei ihrem Heimturnier in Montreal bereits im Achtelfinale geschlagen geben. Bezwingerin Ons Jabeur trifft nun auf Jessica Pegula, die den Erfolgslauf von Danielle Collins beendete.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.08.2021, 09:37 Uhr

© Getty Images Bianca Andreescu verlor in Montreal im Achtelfinale

Der 12. August 2021 wird den kanadischen Tennisfans wohl nicht in allerbester Erinnerung bleiben: Nach dem klaren Aus von Rebecca Marino gegen Aryna Sabalenka verabschiedete sich in der Night Session mit Titelverteidigerin Bianca Andreescu auch die größte und letzte Hoffnung auf einen Heimsieg beim WTA-1000-Turnier in Montreal. Die 21-Jährige unterlag Ons Jabeur mit 7:6 (5), 4:6 und 1:6.

Die Tunesierin bekommt es im Viertelfinale nun mit Jessica Pegula zu tun. Die US-Amerikanerin besiegte Danielle Collins in einem hochklassigen Match mit 6:4, 3:6 und 7:5 und beendete somit auch den zwölf Partien andauernden Erfolgslauf ihrer Landsfrau.

Für eine weitere Überraschung sorgte Camila Giorgi, die sich gegen Petra Kvitova mit 6:4 und 6:4 behauptete. Die Italienerin trifft in der Runde der letzten Acht auf Cori Gauff, die augrund einer Knieverletzung ihrer planmäßigen Gegnerin Johanna Konta kampflos ins Viertelfinale kam.

In der oberen Hälfte treffen neben Aryna Sabalenka und Victoria Azarenka zudem noch Karolina Pliskova und Sara Sorribes Tormo aufeinander. Die Tschechin gewann gegen Amanda Anisimova mit 6:1 und 7:6 (8), ihre spanische Kontrahentin schlug Katerina Siniakova mit 6:7 (4), 6:0 und 6:3.

Zum Einzel-Draw in Montreal