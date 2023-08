WTA Montreal: Gauff schlägt die Wimbledonsiegerin, Swiatek trotzt Muchova

Während der Lauf von Coco Gauff auch in Montreal weitergeht, hat Iga Swiatek auch die Neuauflage des Endspiels von Roland Garros in diesem Jahr gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.08.2023, 06:33 Uhr

© Getty Images Es läuft weiterhin gut für Coco Gauff

Der Regen hat den Donnerstag bim WTA-Tour-1000-Turnier in Montreal ganz schön durcheinander gewirbelt. So musste das Match zwischen Iga Swiatek und Karolina Muchova, die Neuauflage des Endspiels aus Roland Garros in diesem Jahr also, lange unterbrochen werden. Am Ende konnte sich Swiatek aber wie schon in Paris in dre Sätzen behaupten, diesmal mit 6:1, 4:6 und 6:4.

Im Viertelfinale bekommt es die Polin mit Danielle Collins zu tun. Die US-amerikanische Qualifikantin hatte beim 6:2 und 6:3 gegen Leylah Fernandez überhaupt keine Probleme.

Nach wie vor in Hochform zwigt sich Coco Gauff. Am Sonntag noch hatte Gauff in Washington ihren bislang größten Karriere-Titel geholt, nun besiegte sie in Montreal Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova mit einer beeindruckenden Leistung nach nur 62 Minuten Spielzeit mit 6:3 und 6:0. Nächste Gegnerin von Gauff wir ihre Doppelpartnerin Jessica Pegula sein.

Sabalenka, Kvitova, Bencic müssen nachsitzen

Ebenfalls schon im Viertelfinale stehen Elena Rybakina und Daria Kasatkina, beide nach ungefährdeten Zwei-Satz-Erfolgen gegen Sloane Stephens bzw. Marie Bouzkova.

Nachsitzen müssen dagegen ein paar andere prominente Frauen, dem Regen sei Dank. So konnte am Donnerstag weder die Partie zwischen Petra Kvitova und Belinda Bencic noch jene zwischen Aryna Sabalenka und Liudmila Samsonova ausgetragen werden. Diese beiden Matches sind für heute angesetzt - ebenso wie das Viertelfinale der beiden Siegerinnen.

