WTA Montreál: Iga Swiatek eröffnet problemlos, Caroline Wozniacki scheitert

Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek ist beim WTA-Tour-1000-Turnier in Montreál erfolgreich ins Turnier gestartet. Caroline Wozniacki ist hingegen ausgeschieden.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 10.08.2023, 07:58 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek setzte sich in der zweiten Runde von Montreal gegen Karolina Pliskova durch

Iga Swiatek macht beim WTA-Tour-1000-Event in Montreál da weiter, wo sie bei ihrem Turniersieg in Warschau Ende Juli aufgehört hat. Die Weltranglisten-Erste setzte sich in ihrem ersten Match bei der traditionsreichen Hartplatz-Veranstaltung in Nordamerika gegen die Tschechin Karolina Pliskova mit 7:6 (6), 6:2 durch. Im Achtelfinale wartet mit Karolina Muchova die nächste Gegnerin aus der Tschechischen Republik. Sie bezwang die Rumänin Sorana Cirstea 7:5, 6:4.

Eine andere Tschechin sorgte für das Ausscheiden von Comeback-Spielerin Caroline Wozniacki. Die Dänin, die am Dienstag nach drei Jahren erfolgreich auf die WTA-Tour zurückgekommen war, verlor gegen die an neun gereihte Marketa Vondrousova mit 2:6, 5:7. Die Westböhmin bekommt es am Donnerstag im Achtelfinale mit der US-Amerikanerin Coco Gauff zu tun, die der Britin Katie Boulter beim 6:2,-6:2-Triumph keine Chance ließ.

Haddad Maia und Sakkari scheitern

Ein Highlight für die kanadischen Fans war mit Sicherheit der Sieg von Leylah Fernandez über die elftgesetzte Brasilianerin Beatriz Haddad Maia. Die 20-Jährige setzte sich nach 2:55 Stunden mit 7:5, 5:7, 6:3 gegen die Südamerikanerin durch. Die Australian-Open-Finalistin von 2022 Danielle Collins gab mit einem klaren 6:4, 6:2 über die achtgesetzte Griechin Maria Sakkari ein Lebenszeichen von sich.

Zudem im Achtelfinale stehen Petra Kvitova (6:2, 5:7, 6:0 über Camila Giorgi), Aryna Sabalenka (6:3, 7:6 [5] gegen Petra Martic), Jessica Pegula (6:4, 6:4 gegen Yulia Putintseva) und Daria Kasatkina (6:2, 7:5 über Alycia Parks). Die Schweizerin Belinda Bencic machte es beim 6:3,-5:7,-6:4-Erfolg über die US-Amerikanerin Alycia Parks durchaus spannend, Elena Rybakina holte sich das gestern im Tiebreak des ersten Satzes wegen Regens unterbrochene Match gegen die US-Amerikanerin Jennifer Brady kämpferisch mit 6:7 (3), 7:6 (5), 6:3.

