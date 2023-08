WTA Montreal: Licht und Schatten für die heimischen Top-Spielerinnen

Gemischte Gefühle bei den Lokalmatadorinnen der WTA-Tour-1000-Veranstaltung in Montreal - Leylah Fernandez gewinnt, Bianca Andreescu verliert.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 09.08.2023, 07:59 Uhr

© Getty Images Leylah Fernandez kann zum zweiten Mal in die zweite Runde der Canadian Open einziehen

Zwar ist Leylah Fernandez weiterhin nicht in der Form, in der sie sich bei ihrem bislang größten Erfolg ihrer Karriere in New York (Finale der US Open 2021) befand, schenkte aber den heimischen Fans beim WTA-Tour-1000-Event in Montreál einen Auftakterfolg gegen die 21-jährige US-Amerikanerin Peyton Stearns. Die 20-Jährige setzte sich nach 75 Minuten Spieldauer mit 6:3, 6:2 durch.

Ausgeschieden ist hingegen eine andere Lokalmatadorin: Bianca Andreescu, ihres Zeichens US-Open-Championesse von 2019, musste sich der Italienerin Camila Giorgi mit 3:6, 2:6 beugen. Fernandez muss in der zweiten Runde gegen die elftgesetzte Brasilianerin Betriz Haddad Maia ran, gegen die sie im Vorjahr in Toronto in zwei Sätzen den Kürzeren zog.

Azarenka und Keys verletzt

Drei von vier Tschechinnen schafften am Dienstag ihre Auftaktaufgaben: Während Marketa Vondrousova (6:4, 6:2 über Mayar Sherif) und Karolina Muchova (7:6 [4], 6:2 gegen Anastasia Potapova) ihrer Favoritenrolle gerecht wurden, gelang Marie Bouzkova ein 6:4,-2:6,-6:4-Überraschungserfolg gegen die sechstgesetzte Französin Caroline Garcia. Lediglich Katerina Siniakova musste sich der Russin Liudmila Samsonova in drei Sätzen geschlagen geben.

Am Abend setzte, wie auch am Vortag, Regen in der kanadischen Metropole ein, wodurch die Partie zwischen Elena Rybakina und Jennifer Brady beim Stand von 6:6 (4:2) aus Sicht der US-Amerikanerin abgebrochen werden musste. Aus dem Turnier herausgezogen haben Victoria Azarenka (Bauchmuskelverletzung) und Madison Keys (Verletzung am Gesäß).

Hier das Einzel-Tableau aus Montreál.