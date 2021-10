WTA Moskau: Anett Kontaveit triumphiert nach irrem Comeback

Anett Kotaveit holte sich dank eines starken Comebacks gegen Ekaterina Alexandrova den Sieg beim WTA-500-Turnier in Moskau.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.10.2021, 13:43 Uhr

© Getty Images Anett Kontaveit siegte in Moskau

6:4 und 4:0. Für Ekaterina Alexandrova schien im Finale des WTA-500-Turniers in Moskau nach nur einer Stunde Spielzeit alles für den größten Triumph ihrer Karriere angerichtet zu sein. Doch Gegnerin Anett Kontaveit sicherte sich aus dem Nichts sechs Spiele in Folge und damit einhergehend auch den zweiten Satz.

Wer nun mit einem Einbruch der Lokalmatadorin gerechnet hatte, lag falsch. Alexandrova gelang im dritten Satz das erste Break zum 5:4, musste danach aber ihren Aufschlag abgeben. Von diesem Rückschlag sollte sich die 26-Jährige dann nicht mehr erholen, Kontaveit verwandelte ihren ersten Matchball zum 4:6, 6:4 und 7:5-Erfolg.

Kontaveit durfte sich nach ihren Siegen in Cleveland und Ostrava über den bereits dritten Titel der laufenden Saison freuen. Zudem hat die Estin dank des Triumphs in Moskau noch Außenseiterchancen auf eine Teilnahme an den WTA Finals in Guadalajara.

Hier geht´s zum Draw von Moskau