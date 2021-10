WTA Moskau: Aryna Sabalenka scheitert überraschend an Ekaterina Alexandrova

Mit Aryna Sabalenka musste die Nummer eins des WTA-500-Events von Moskau überraschend die Segel streichen. Die Belarussin scheiterte am Freitag an Ekaterina Alexandrova.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 22.10.2021, 14:12 Uhr

Aryna Sabalenka scheiterte in Moskau im Viertelfinale

Bereits zum Start in den Tag setzte es die erste Überraschung beim WTA-500-Event. Die Nummer vier der Setzliste, Anastasia Pavlyuchenkova, musste im ersten Match chancenlos mitansehen, wie Marketa Vondrousova mit 6:4 und 6:2 ihr Halbfinalticket löste. Die Tschechin wartet nun auf die Siegerin des Duells zwischen Garbine Muguruza und Anett Kontaveit.

Bereits gescheitert ist die Nummer eins des Tuniers, die Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka. Nach einer COVID-Infektion, welche die Belarussin an einem Antreten in Indian Wells hinderte, setzte es in Moskau eine bittere Viertelfinalniederlage für die 23-Jährige. In der Runde der letzten Acht unterlag Sabalenka der Russin Ekaterina Alexandrova in zwei Sätzen.

Hier geht´s zum Draw von Moskau!