WTA Moskau: Maria Sakkari und Simona Halep fixieren Traum-Viertelfinale

Maria Sakkari und Simona Halep haben beim WTA-500-Turnier von Moskau die Runde der letzten Acht erreicht - und somit für ein Traum-Viertelfinale gesorgt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.10.2021, 19:48 Uhr

© Getty Images Simona Halep bekommt es im Viertelfinale mit Maria Sakkari zu tun

Für Maria Sakkari gab es am Donnerstag gleich doppelten Grund zur Freude: Einerseits fixierte die Griechin ihre erste Teilnahme an den WTA Finals, andererseits zog sie beim WTA-500-Event von Moskau ins Viertelfinale ein. Der Anlass dafür war jedoch ein nicht ganz so erfreulicher, musste ihre Achtelfinalgegnerin Anna Kalinskaya doch beim Stand von 2:6 und 0:1 verletzungsbedingt aufgeben.

Die 26-Jährige bekommt es nun mit Simona Halep zu tun. Die ehemalige Weltranglistenerste besiegte Veronika Kudermetova im letzten Match des Tages mit 6:1 und 7:6 (4).

Die größte Hoffnung auf einen russischen Heimsieg ist hingegen noch im Turnier vertreten: Auf French-Open-Siegerin Anastasia Pavlyuchenkova wartet mit Marketa Vondrousvoa, die sich am Donnerstag mit 6:3 und 6:3 gegen Lesia Tsurenko behauptete, in der Runde der letzten Acht aber eine alles andere als leichte Aufgabe.

Ausgeschieden ist unterdessen die Deutsche Andrea Petkovic. Ihre Bezwingerin Anett Kontaveit wird sich in am Freitag mit der an Position zwei gesetzten Garbine Muguruza messen. Zudem werden im Viertelfinale die Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka und Ekaterina Alexandrova aufeinandertreffen.

