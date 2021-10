WTA Moskau: Muguruza bekommt Abfuhr, Sakkari schlägt Halep

Garbine Muguruza ist beim WTA-500-Event von Moskau klar an Anett Kontaveit gescheitert. Maria Sakkari hingegen setzte sich gegen Simona Halep durch.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 22.10.2021, 17:29 Uhr

Maria Sakkari hat in Moskau das Halbfinale erreicht

Bereits zu Mittag hatte sich mit Aryna Sabalenka die Nummer eins des Turniers in Moskau aus dem Turnier verabschiedet, nun folgte ihr auch die Nummer zwei. Und das in denkwürdiger Weise: Mit 6:1 und 6:1 erteilte Anett Kontaveit der Spanierin Garbine Muguruza in nur 48 Minuten eine regelrechte Abfuhr, um ihr Ticket für die Vorschlussrunde in Moskau zu lösen. Dort trifft die Estin nun auf Marketa Vondrousova.

Eine Fortsetzung der guten Form ergab sich am Freitag indes für Maria Sakkari. Die Griechin musste gegen Simona Halep aus Rumänien nur kurz zittern, machte, nachdem Halep in Satz zwei von 1:5 auf 4:5 rangekommen war, mit einem weiteren Break den 6:4 und 6:4-Erfolg perfekt. Im Halbfinale trifft Sakkari nun auf Sabalenka-Bezwingerin Ekaterina Alexandrova.

Hier geht´s zum Draw!