WTA Moskau: Petkovic nach Aufgabe von Ostapenko in Runde zwei, Jabeur mit Rückschlag im Kampf um Finals

Andrea Petkovic steht nach einer Aufgabe von Jelena Ostapenko im Achtelfinale des WTA-500-Turniers von Moskau. Unterdessen konnte auch Finals-Aspirantin Ons Jabeur ihre Erstrundenbegegnung nicht zu Ende bringen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.10.2021, 19:18 Uhr

© Getty Images Andrea Petkovic steht in Moskau in Runde zwei

Das WTA-1000-Turnier in Indian Wells hat offenbar seine Spuren hinterlassen: Die Halbfinalistinnen Ons Jabeur und Jelena Ostapenko konnten ihre Erstrundenpartien in Moskau beide nicht zu Ende bringen. Eine Nutznießerin davon war die Deutsche Andrea Petkovic, die gegen Ostapenko nach verlorenem Startsatz acht Spiele in Folge gewann und letztlich beim Stand von 2:6, 6:0 und 2:0 von einer Aufgabe der ehemaligen French-Open-Siegerin profitierte. Petkovic trifft nun auf Anett Kotaveit, die sich ihrerseits mit 6:3 und 6:3 gegen Katerina Siniakova durchsetzte.

Noch kürzer als Ostapenko hielt sich indes Jabeur auf dem Court auf. Die Tunesierin gab gegen Ekaterina Alexandrova beim Stand von 6:1 und 1:0 für die Russin w.o. Die 27-jährige Jabeur musste somit im Kampf um die WTA Finals einen herben Rückschlag hinnehmen, wird sie nun doch auch nach dieser Woche hinter der achtplatzierten Paula Badosa liegen. Beide werden im finalen Akt um den letzten Startplatz in der kommenden Woche ein WTA-250-Turnier bestreiten: Badosa wird in Cluj an den Start gehen, Jabuer in Courmayeur.

Keine Chance mehr auf eine Teilnahme in Guadalajara hat hingegen die ehemalige Weltranglistenerste Simona Halep. Die Rumänin durfte sich in Moskau aber immerhin über einen Auftaktsieg freuen, sie schlug Anastasia Potapova mit 6:1 und 6:4.

Hier geht´s zum Draw von Moskau