WTA: Nach Covid-19-Infektion - Belinda Bencic mit abnormaler Lungendiagnose

Die Schweizerin Belinda Bencic leidet noch an den Folgen ihrer Covid-19-Infektion aus dem Dezember des Vorjahres.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 12.02.2022, 19:06 Uhr

© Getty Images Belinda Bencic leidet noch an den Folgen ihrer Corona-Erkrankung

Den Trip im vergangenen Dezember nach Abu Dhabi hätten sich im Nachhinein wohl einige gerne erspart gehabt: Beim Einladungsturnier Mubadala World Tennis Championship in der Hauptstadt der Verinigten Arabischen Emirate hatte sich neben Rafael Nadal, Andrey Rublev und Emma Raducanu auch die Schweizerin Beldinda Bencic mit dem Corona-Virus infiziert.

Während der spanische Matador Nadal bereits einen Monat nach der Ansteckung ein mehr als beeindruckendes Endspiel bei den Australian Open abliefern konnte, laboriert Bencic weiterhin an den Folgen der mühsamen Erkrankung. Auch wenn die 24-jährige Eidgenossin diese Woche in St. Petersburg zumindest ins Viertelfinale vorgedrungen war, befindet sie sich weiterhin in der Rehabilitationsphase.

Zwei, drei Monate Rekonvaleszenz

Immer wieder hatte Bencic bei ihren Matches im hohen russischen Norden auffällig intensiv ein- und ausgeatmet. In der Pressekonferenz nach dem Achtelfinale gegen Kaja Juvan (Slowenien) thematisierte sie dann offen ihre körperlichen Probleme: "Bei mir wurde diagnostiziert, dass etwas mit meinen Lungen nicht normal ist. Ich bin zwar froh, dass ich dennoch spielen kann, aber es wird noch einige Zeit kosten, bis ich wieder genesen bin - mir wurde gesagt zwei oder drei Monate."

"Ich glaube, dass das derzeit einigen Athlet:innen so geht, dass die Fitness nicht auf dem selben Niveau ist, wie gewohnt. Es ist mühsam, aber ich muss mit dem Arbeiten, was ich zur Verfügung habe." Es war Bencic klar, dass der Anfang der Saison noch nicht die gewünschten Ergebnisse bringen würde: "Es war auch schon in Australien so. Ich habe erwartet, dass ich nicht die besten Chancen haben würde, viele Matches zu gewinnen, aber ich gebe mein Bestes, wieder in Form zu kommen."