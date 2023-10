WTA Nanchang: Tschechischer Marathon-Krimi geht an Katerina Siniakova

Doppel-Spezialistin Katerina Siniakova setzte sich beim WTA-Tour-250-Turnier in Nanchang (China) in einem der längsten Finalspiele der Damen-Tour-Geschichte gegen ihre Landsfrau Marie Bouzkova in drei Sätzen durch.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 22.10.2023, 14:38 Uhr

© Getty Images Katerina Siniakova setzte sich im Finale des WTA-Turniers in Nanchang gegen ihre Landsfrau Marie Bouzkova durch

Im innertschechischen Finalspiel beim WTA-Tour-250-Event im chinesischen Nanchang kam es zwischen Marie Bouzkova und Katerina Siniakova zu einem wahren Marathon-Duell. Nach 3:32 Stunden Spielzeit setzte sich die 27-jährige Siniakova schlussendlich denkbar knapp mit 1:6, 7:6 (5), 7:6 (4) durch und feierte damit ihren dritten Einzel-Titel auf der WTA-Tour. Im Doppel ist die Dame aus Hradec Kralove siebenfache Grand-Slam-Championesse und Goldmedaillen-Gewinnerin bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio.

Obwohl der erste Satz klar an die an drei gereihte Wimbledon-Viertelfinalistin des Vorjahres ging, entspann sich in Folge ein wahrer Krimi, der in den beiden Folgesätzen jeweils in einer Kurzentscheidung mündete. Insgesamt wehrte Siniakova drei Matchbälle gegen ihre Landsfrau ab, bevor sie sich über den leidenschaftlich erkämpften Erfolg freuen durfte. Kleines Detail am Rande: Siniakova lag im zweiten Satz bereits mit 2:4 zurück und schaffte dennoch das große Comeback.

