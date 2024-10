WTA Ningbo: Tamara Korpatsch beendet ihre Durststrecke

Nach acht Erstrunden-Niederlagen in Folge durfte Tamara Korpatsch am Montag endlich wieder über einen Hauptfeld-Erfolg jubeln.

von SID

zuletzt bearbeitet: 14.10.2024, 14:00 Uhr

© Getty Images Tamara Korpatsch steht im Ningbo-Achtelfinale

Tamara Korpatsch hat beim WTA-500-Turnier im chinesischen Ningbo das Achtelfinale erreicht. Die 29 Jahre alte Hamburgerin, die am Montag gegen die Ungarin Anna Bondar 6:7 (4), 7:6 (6), 6:4 gewann, entschied damit nach acht Erstrunden-Niederlagen in Folge erstmals wieder ein Auftaktmatch im Hauptfeld eines WTA-Turniers für sich.

Im Achtelfinale trifft Korpatsch nun auf die Weltranglisten-19. Mirra Andreeva aus Russland. Gegen Bondar wehrte Korpatsch im zweiten Satz drei Matchbälle ab und rettete sich anschließend noch über den Tiebreak in den Entscheidungssatz. Dort nutzte sie nach 3:35 Stunden ihren zweiten Matchball, es war damit das sechstlängste WTA-Match des Jahres.

Zuletzt hatte Korpatsch, die vor dem Turnier an der chinesischen Ostküste in der Weltrangliste um zwei Plätze auf Rang 129 abgerutscht war, Ende Mai bei den French Open ein Erstrundenmatch auf der Tour gewonnen. Beim Masters in Wuhan war Korpatsch Anfang Oktober bereits in der Qualifikation gescheitert, in Ningbo ist sie als Lucky Loserin die einzige Deutsche im Hauptfeld.

