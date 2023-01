WTA: Noskova, Fruhvirtova - die jungen Tschechinnen siegen weiter

Linda Noskova und Linda Fruhvirtova haben bei den WTA-Turnieren in Lyon und Hua Hin erneut gezeigt, dass ihnen die Zukunft gehören könnte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.01.2023, 15:32 Uhr

© Getty Images Linda Fruhvirtova hat bei den Australian Open 2023 das Achtelfinale erreicht

Möglicherweise ist Garbine Muguruza in diesen Tagen die dankbarste mehrmalige Major-Gewinnerin, die man als Gegnerin auf der WTA-Tour vorgesetzt bekommen kann. Schlagen muss man die Spanierin dennoch erst einmal. Und wiewohl Linda Noskova nach ihrem Sensations-Run als Qualifikantin ins Endspiel von Adelaide 1 weiß, wie man große Namen in die Schranken weist, das letzte Match der jungen Tschechin vor der Begegnung mit Muguruza in Lyon war in Runde eins der Qualifikation für die Australian Open ja in die Hosen gegangen.

Nicht so der Auftakt in Lyon. Noskova, 18 Jahre alt und aktuell an Position 56 in der WTA-Weltrangliste geführt, gewann gegen Muguruza trotz eines 0:3-Rückstandes in Satz zwei sicher mit 6:1 und 6:4 und trifft im Achtelfinale auf Maya Sherif, die von der Aufgabe von Ana Konjuh profitierte.

Noch ein Jahr jünger als Noskova ist Linda Fruhvirtova, die derzeit in Hua Hin in Thailand aufschlägt. Fruhvirtova, die durch ihren Achtelfinal-Einzug bei den Australian Open bis auf Platz 51 der WTA-Charts hochgeklettert ist, hatte mit Comebackerin Bethanie Mattek-Sands beim 6:3 und 6:1 leichtes Spiel. Und darf sich in Runde zwei mit Tamara Zidansek messen.

