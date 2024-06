WTA Nottingham: Karolina Pliskova schlägt Jabeur

Karolina Pliskova hat im Duell zweier Wimbledonfinalistinnen beim Turnier in Nottingham gegen Ons Jabeur gewonnen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.06.2024, 21:02 Uhr

© Getty Images Karolina Pliskova

Und das in einem wahren Tenniskrimi: 7:6 (8), 6:7 (3), 7:5 hieß es in einem typischen Rasenergebnis - und auch das Match verlief passend. Beide Spielerinnen hielten in den ersten beiden Sätzen ihren Aufschlag durchweg; im zweiten gab es nicht einen Breakball.

In der Entscheidung dafür ein frühes Break für die Tschechin, die dann doch den 3:3-Ausgleich hinnehmen musste. Am Ende gelang ihr das erneute Break zum 6:5, anschließend nutzte Pliskova ihren dritten Breakball zum Sieg und Halbfinaleinzug.

Auch Raducanu muss am Sonntag ran

Pliskova und Jabeur zeigten dabei, dass mit ihnen auch in Wimbledon zu rechnen sein wird - nachdem die beiden in diesem Jahr noch nicht mit Konstanz aufgewartet hatten. Jabeur hatte zu Beginn des Jahres mit Knieproblemen zu kämpfen, Pliskova ist aus den Top 50 gefallen.

Pliskova stand 2021 im Wimbledonfinale, unterlag aber Ashleigh Barty; Jabeur verlor in den Endspielen 2022 (gegen Elena Rybakina) und 2023 (gegen Marketa Vondrousova).

Pliskova trifft im Halbfinale auf Diane Parry, die gegen Kimberly Birrell erfolgreich war. Das Spiel findet am Sonntagvormittag statt.

Dann steht auch die Fortsetzung des Halbfinals zwischen Emma Raducanu und Katie Boulter an: Raducanu hatte hier Durchgang eins mit 15:13 im Tiebreak für sich entschieden, als das Match wegen Dunkelheit abgebrochen werden musste.

Die beiden Siegerinnen spielen dann am Nachmittag das Finale aus.