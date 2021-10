WTA Nur-Sultan: Alison Van Uytvanck sorgt für fünften Karrieretitel

Beim WTA-Tour-250-Turnier in Nur-Sultan holte sich Alison Van Uytvanck mit einem Dreisatz-Erfolg über die topgesetzte Yulia Putintseva den Turniersieg.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.10.2021, 13:53 Uhr

© Getty Images Alison Van Uytvanck sorgte mit dem Finalerfolg beim WTA-Tour-250-Turnier in Nur-Sultan für ihren fünften Titel auf der Damentour.

Nichts wurde es mit einem Turniersieg der Topfavoritin und Lokalmatadorin Yulia Putintseva: Die 26-Jährige musste sich im Endspiel des WTA-Hartplatz-Events in Nur-Sultan der an zwei gesetzten Alison Van Uytvanck nach umkämpften 2:20 Stunden Spielzeit geschlagen geben. Die Belgierin setzte sich nach klar verlorenem ersten Satz schlussendlich noch mit 1:6, 6:4, 6:3 durch.

Während die Kasachin also weiterhin auf ihren dritten Turniererfolg warten muss, konnte Van Uytvanck ihren Zähler an Titeln auf fünf erhöhen. Drei ihrer bisher vier Titel schaffte die Flämin auf Hartplatz (zweimal Budapest, Taschkent), ein Erfolg gelang der 27-Jährigen in Quebec 2017 auf Teppich. Gemeinsam mit ihrer Lebensgefährtin Greet Minnen hatte Van Uytvanck vor zwei Wochen den Doppelwettbewerb in Luxembourg gewonnen.

