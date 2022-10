WTA: Ons Jabeur in Monastir locker weiter

Lokalmatadorin Ons Jabeur steht bei ihrem Heim-Turnier in Monastir bereits im Viertelfinale, in Ostrava musste Anett Kontaveit im zweiten Satz aufgeben.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 06.10.2022, 20:30 Uhr

© Getty Images Ons Jabeur steht beim WTA-Tour-250-Event in Monastir bereits unter den besten Acht

Locker leicht steht Ons Jabeur im Viertelfinale ihres Heimturniers in Monastir: Die Tunesierin bezwingt in der Runde der letzten 16 die russische Qualifikantin Egenyia Rodina nach lediglich 55 Minuten mit 6:1, 6:3. Nun steht ein Duell mit der US-Amerikaner Claire Liu an.

In Ostrava ging der Turniertag gleich mit einem w.o. der sechstgereihten Belinda Bencic los. Die Schweizerin ebnete damit der French-Open-Siegerin von 2021, Barbora Krejcikova, den Einzug ins Viertelfinale, wo es für sie überraschenderweise nicht gegen Maria Sakkari geht. Die an vier gesetzte Griechin musste sich nämlich im ersten ausgespielten Match des Tages gegen die Außenseiterin und Qualifikantin Alycia Parks mit 7:5, 5:7, 5:7 geschlagen geben.

Auch am Abend musste das Publikum bei der WTA-Tour-500-Veranstaltung mit weniger Vorlieb nehmen: Anett Kontaveit musste gegen Tereza Martincova beim Stand von 6:7 (3), 0:1 vorzeitig zum Netz schreiten.

