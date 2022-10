WTA Ostrava: Barbora Krejcikova feiert überraschenden Finalsieg über Iga Swiatek

Barbora Krejcikova hat im Endspiel des WTA-500-Events von Ostrava für eine Überraschung gesorgt. Die Tschechin besiegte die Weltranglistenerste Iga Swiatek nach hartem Kampf in drei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.10.2022, 18:18 Uhr

Barbora Krejcikova hat beim WTA-500-Event von Ostrava den Titel geholt

Starke Woche für Barbora Krejcikova: Die Tschechin feierte auf heimischem Boden beim WTA-500-Event von Ostrava einen überraschenden Finalerfolg über Iga Swiatek und krönte eine überzeugende Vorstellung mit Karrieretitel Nummer fünf. Bereits vergangene Woche hatte Krejcikova beim WTA-250-Event von Tallin triumphiert. Es ist der zehnte Sieg (einschließlich eines Walkovers gegen Belinda Bencic) in Serie für Krejcikova.

Den besseren Start ins Endspiel hatte aber die Weltranglistenerste Swiatek für sich: Die Polin, die in diesem Jahr zwei Grand-Slam-Titel feiern konnte, sicherte sich einen umkämpften Auftaktsatz dank eines späten Breaks mit 7:5. Auch der zweite Abschnitt verlief ausgeglichen, Swiatek servierte nach Breakrückstand vorne weg, Krejcikova hielt dem Druck, zwei Mal gegen den Matchverlust zu servieren, Stand - und spielte sich in ein Tiebreak.

Krejcikova nervenstark

In diesem gelang der Tschechin nun endgültig die Wende. Die Weltranglisten-23. zeigt sich in der Kurzentscheidung griffiger und schaffte mit 7:6 (4) den Satzausgleich. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits über zwei Stunden und 15 Minuten gespielt. Ein Abnützungskampf also, in dem Krejcikova augenscheinlich etwas mehr Körner zu haben schien.

Der 26-Jährigen sollte nämlich beim Stand von 4:3 zu Null das erste Break in diesem Satz - und damit die Entscheidung gelingen. Zwar stemmte sich Swiatek gegen die Niederlage und hatte noch eine Chance auf das Rebreak, nach drei Stunden und 16 Minuten machte Krejcikova mit ihrem sechsten Matchball aber den Dreisatzerfolg perfekt. Es ist der zweite Titel in Serie für die Tschechin - und der fünfte insgesamt in der Laufbahn der Weltranglisten-23.