WTA Ostrava: Maria Sakkari und Anett Kontaveit im Finale

Maria Sakkari und Anett Kontaveit haben beim WTA-500er-Turnier in Ostrava das Endspiel erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 25.09.2021, 18:17 Uhr

© Getty Images Maria Sakkari

Sakkari gewann gegen die topgesetzte Iga Swiatek mit 6:4, 7:6, Kontaveit nahm Lokalmatadorin Petra Kvitova mit 6:0, 6:4 aus dem Turnier.

Sakkari könnte damit am Sonntag (ab 14.30 Uhr) ihr zweites Turnier auf WTA-Ebene gewinnen. Die Griechin ist 2021 in Topform, sie stand bei den French Open und US Open jeweils im Halbfinale. Für Kontaveit wäre ein Sieg gleichbedeutend mit dem dritten WTA-Titel.