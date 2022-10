WTA Ostrava: Swiatek, Rybakina, Krejcikova und Alexandrova im Halbfinale

Iga Swiatek, Elena Rybakina, Barbora Krejcikova und Ekaterina Alexandrova sind am Freitag beim WTA-500-Turnier in Ostrava in die Vorschlussrunde eingezogen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.10.2022, 22:33 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek steht in Ostrava im Halbfinale

Iga Swiatek hat am Freitag ihren 59. Saisonsieg gefeiert und ist beim WTA-500-Turnier von Ostrava somit ins Halbfinale eingezogen. Die Weltranglistenerste, die 2022 unter anderem die French Open und US Open gewann, setzte sich im Viertelfinale des Hallenturniers gegen Caty McNally mit 6:4 und 6:4 durch.

In der Vorschlussrunde trifft Swiatek am Samstag auf Ekaterina Alexandrova. Die 27-Jährige schlug die tschechische Lokalmatadorin Tereza Martincova im letzten Match des Tages mit 6:1, 4:6 und 6:1.

Rybakina besiegt Kvitova

Schon zuvor hatten die tschechischen Tennisfans das Aus von Petra Kvitova gesehen. Die zweifache Grand-Slam-Siegerin unterlag Elena Rybakina bei ihrem Heimturnier mit 6:7 (5) und 4:6. Die Kasachin hat somit weiterhin die Möglichkeit, nach ihrem Wimbledon-Triumph den zweiten Titel der Saison einzufahren.

Rybakina bekommt es in der Vorschlussrunde mit Barbora Krejcikova zu tun. Die 26-Jährige hielt in ihrem Viertelfinalduell gegen Alycia Parks die tschechischen Fahnen hoch und siegte mit 7:6 (7) und 6:3.

