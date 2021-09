WTA Ostrava: Swiatek startet souverän, Kvitova mit Problemen

Die beiden topgesetzten Spielerinnen Iga Swiatek und Petra Kvitova sind beim WTA-500-Turnier in Ostrava ins Viertelfinale eingezogen. Der Weg in der Runde der letzten Acht fiel jedoch äußerst unterschiedlich aus.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.09.2021, 20:21 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek gewann ihre Auftaktpartie in Ostrava in zwei Sätzen

Nach dem überraschenden Aus von Angelique Kerber am Dienstag sollte beim WTA-500-Turnier in Ostrava am Tag darauf keine weitere Überraschung folgen: Sowohl die topgesetzte Iga Swiatek als auch die an Position zwei geführte Lokalmatadorin Petra Kvitova erreichten am Mittwoch das Viertelfinale.

Zunächst setzte sich Swiatek gegen Yulia Putintseva mit 6:4 und 6:4 durch. Die polnische French-Open-Siegerin des Vorjahres ließ im gesamten Match nur ein Break ihrer Kontrahentin zu und nahm der Kasachin ihrerseits dreimal den Aufschlag ab. Im Viertelfinale trifft die Weltranglistensechste auf Elena Rybakina oder Landsfrau Magda Linette.

Deutlich weniger souverän als Swiatek erreichte Kvitova die Runde der letzten Acht. Die Tschechin besiegte Anastasia Potapova zur Freude der tschechischen Fansletztlich mit 6:1, 6:7 (4) und 6:3. Sie bekommt es nun mit Kerber-Bezwingern Teichmann oder Alison Riske zu tun.

Während Swiatek und Kvitova, die in der ersten Runde beide von einem Freilos profitiert hatten, also bereits im Viertelfinale stehen, musste Jelena Ostapenko am Mittwoch noch ihre Erstrundenpartie absolvieren. Durch einen deutlichen 6:4 und 6:0-Erfolg über Anna Blinkova fixierte die French-Open-Siegerin des Jahres 2017 einen Zweitrundenkracher mit der Weltranglistenzwölften Maria Sakkari.

Das Einzel-Tableau in Ostrava