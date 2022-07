WTA Palermo: Irina-Camelia Begu holt ihren fünften WTA-Titel

Die beim WTA-Tour-250-Turnier in Palermo an sechs gereihte Rumänin Irina-Camelia Begu bezwang im Endspiel die Lokalmatadorin Lucia Bronzetti in zwei Sätzen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 24.07.2022, 21:44 Uhr

© Getty Images Irina-Camelia Begu holte sich in Palermo ihren fünften WTA-Tour-Titel

Die österreichische Kult-Band E.A.V. besang schon vor 36 Jahren die heißen Nächte in Palermo. Jedoch sind die Tage noch heißer, weshalb der Spielbetrieb beim WTA-Sandplatz-Event auf der Insel Sizilien von jeher erst zur späteren Stunde einsetzt. Auch das Endspiel der 250er-Veranstaltung begann ziemliech genau zur Hauptsendezeit um 20:00 Uhr - die beiden Protagonistinnen hatten es bei 30 Grad im Schatten dennoch eilig.

Dementsprechend rasch erspielte sich die Rumänin Irina-Camelia Begu ihren insgesamt fünften Titel auf der WTA-Tour nach Tashkent 2012, Seoul 2015, Florianopolis 2016 und Bukarest 2017. Die 31-Jährige aus Bukarest bezwang Lucia Bronzetti nach 1:32 Stunden Spielzeit mit zweimal 6:2. Die 23-Jährige Lokalmatadorin muss weiter auf ihren ersten vollen Erfolg auf der großen Damentour warten.

