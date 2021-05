WTA Parma: Cori Gauff holt zweiten Karriere-Titel

Cori Gauff hat in Parma zum zweiten Mal ein Turnier auf WTA-Ebene gewonnen. Die 17-jährige US-Amerikanerin besiegte Qiang Wang aus China mit 6:1 und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.05.2021, 16:39 Uhr

© Getty Images Cori Gauff hat in Parma ihr zweites WTA-Turnier gewonnen

Die Premiere hatte es für Gauff im Herbst 2019 in Linz gegeben, damals war sie als Lucky Loserin gerade noch so in das Tableau gerutscht. Diese Zeiten sind längst vorbei, in Parma ging die Teenagerin an Position fünf gesetzt ins Rennen. Wang war zwei Plätze höher ins Rennen gegangen - sah im Endspiel aber von Anfang an kein Licht. Gauff ließ nie Zweifel daran aufkommen, wer den Court als Siegerin verlassen wird. Und gewann mit 6:1 und 6:3.

Damit ist der Arbeitstag der 17-Jährigen aber noch nicht beendet. Denn Cori Gauff hat mit Catherine McNally auch das Endspiel im Doppel erreicht. Im Einzel wird dieser Erfolg einen neue Höchstplatzierung in den WTA-Charts bringen: Ab Montag wird Cori Gauff an Position 25 der Weltrangliste geführt werden.

Nicht so gut war es in Parma für zwei andere prominente Frauen aus den USA gelaufen: Serena Williams verlor in Runde zwei gegen Katerina Siniakova, Sloane Stephens schied im Halbfinale gegen Wang aus.