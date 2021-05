WTA Parma: Serena Williams erhält Wildcard, Bianca Andreescu sagt wieder ab

Serena Williams wird nach ihrem frühen Aus in Rom vor den French Open auch in Parma aufschlagen. Abgesagt für das WTA-250-Event hingegen hat die Kanadierin Bianca Andreescu - erneut.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 14.05.2021, 15:23 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

Serena Williams wird nächste Woche in Parma aufschlagen

Bianca Andreescu und das Verletzungspech ist eine Geschichte, welche die Damentenniswelt bereits seit knapp zwei Jahren beschäftigt. Seit die Kanadierin sensationell die US Open 2019 gewonnen hatte, häufen sich die Absagen Andreescus, zumeist sind es Verletzungen, die ein Antreten der 20-Jährigen verunmöglicht hatten.

Nun wird die Kanadierin auch in Parma fehlen, wo sich Andresscu auf die French Open vorbereiten wollte. Seit den Miami Open Anfang April hat die Weltranglistensiebente kein Einzelmatch mehr bestritten. In Florida hatte die 20-Jährige im Endspiel verletzungsbedingt aufgeben müssen.

Williams-Schwestern starten in Parma

Dafür gibt es zwei durchaus prominente kurzfristige Starterinnen in Parma. Wie am Donnerstag bekannt wurde, werden nämlich die Williams-Schwestern Serena und Venus in Parma eine Wildcard erhalten. "Serena hat eine Weile keine Wettkämpfe mehr bestritten, und wir wollen vor Roland-Garros noch so viele Matches wie möglich bestreiten - deshalb nehmen wir die Emilia-Romagna Open in unseren Zeitplan auf", schrieb Coach Patrick Mouratoglou auf den Sozialen Netzwerken.

Das WTA-250-Event von Parma wird am 16. Mai seinen Start finden. Eine Woche später wartet in Paris mit den French Open das absolute Highlight der europäischen Sandplatzsaison.