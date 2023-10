WTA Peking: Aryna Sabalenka eröffnet bravourös gegen Sofia Kenin

Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka hatte bei ihrem Auftkatmatch beim WTA-Tour-1000-Event in Peking gegen die US-Amerikanerin Sofia Kenin nur wenig Mühe.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 01.10.2023, 18:39 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Aryna Sabalenka steht nach einem klaren Auftakterfolg über Sofia Kenin in der zweiten Runde von Peking

Nach der Niederlage bei den US Open und dem gleichzeitigen Erklimmen der Nummer-eins-Position des WTA-Rankings hatte Aryna Sabalenka kein Match mehr bestritten. Am Sonntag stieg sie beim hochdotierten WTA-Tour-1000-Turnier in Peking wieder ins Tennis-Geschehen ein und fertigte in der ersten Runde in Chinas Hauptstadt die US-Amerkanerin Sofia Kenin ohne viel Aufhebens mit 6:1, 6:2 ab. Nächste Gegnerin wird die Britin Katie Boulter sein, die in drei Sätzen die Polin Magdalena Frech bezwang.

Kein erfolgreicher Turniertag war es für zwei gesetzte Tschechinnen: Zunächst verlor die an acht gereihte Marketa Vondrousova am "Diamond" genannten Centre Court gegen die Ukrainerin Anhelina Kalinina nach gewonnenem ersten Satz noch mit 6:1, 4:6, 1:6. Am "Lotus" getauften Zweier hatte dann Barbora Krejcikova gegen die erst 16-jährige Russin Mirra Andreeva klar mit 2:6, 2:6 das Nachsehen.

Kvitova mit Marathonmatch

Petra Kvitova beendete den Turniertag mit einem langen Dreisatzmatch gegen die Chinesin Xiyu Wang. Kvitova siegte mit einer Spielzeit von 3:07 Stunden nach Satzrückstand 6:7(6), 7:5, 6:3 gegen die Wildcardinhaberin.

Hier das Einzel-Tableau aus Peking.