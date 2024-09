WTA Peking: Coco Gauff präsentiert Matt Daly als neuen Trainer

Nachdem die US-Amerikanerin Coco Gauff kürzlich das Ende der Zusammenarbeit mit Brad Gilbert bekannt gab, ist nun Matt Daly in dessen Fußstapfen getreten.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 26.09.2024, 16:11 Uhr

Nach den US Open war für US-Spielerin Coco Gauf aus der Zusammenarbeit mit Brad Gilbert die Luft raus. Die 20-Jährige wollte neuen, frischen Wind in ihr Team bringen, wenn auch ihr Langzeit-Trainer Jean-Christophe Faurel weiter im Betreuerstab verblieb. Im Rahmen des WTA-Tour-1000-Turniers in Peking gab die Weltranglisten-Sechste nun bekannt, dass Matt Daly, die Lücke, die Gilbert hinterließ, auffüllen werde.

Daly war College-Tennisspieler in den USA und schloss 2001 das Studium an der University of Notre Dame, Indiana, ab. Zuletzt war Daly mit dem Kanadier Denis Shapovalov unterwegs gewesen, die Zusammenarbeit mit Gauff begann eine Woche bevor die beiden gemeinsam nach Peking aufbrachen.

Gute Chance, dass das Team 2025 so bleibt

“Mit Brad zusammenzuarbeiten war wirklich toll und offenkundig hatten wir eine großartige Partnerschaft. Ich denke, es war einfach Zeit für einen Neustart, eine Auffrischung, um ein paar neue Dinge in mein Spiel zu bringen, von denen ich das Gefühl hatte, dass ich sie brauche, um nächstes Jahr eine bessere Saison zu spielen.”

“Ich freue mich jedenfalls schon sehr (auf die Zusammenarbeit mit Daly, Anm.)”, erzählte die US-Open-Siegerin von 2023 den Medien der WTA. “Ich denke, so wird mein Team wohl auch nächstes Jahr aussehen. Ich bin mehr als gespannt, wie der Wechsel klappen wird. Hoffentlich kann ich einige Bereiche meines Spiels verbessern.”