WTA Peking: Eva Lys scheitert zum Auftakt an Jelena Ostapenko

Die Deutsche Eva Lys, die sich beim WTA-Tour-1000-Event in Peking durch die Qualifikation gekämpft hatte, scheiterte zum Auftakt des Hauptwettbewerbs an der Lettin Jelena Ostapenko.

von SID

zuletzt bearbeitet: 01.10.2023, 12:53 Uhr

© Getty Images Eva Lys scheiterte in Peking in der ersten Hauptfeld-Runde an der Lettin Jelena Ostapenko in drei Sätzen

Qualifikantin Eva Lys hat beim WTA-Turnier in Peking eine Überraschung verpasst. Die 21-Jährige aus Hamburg unterlag der Weltranglisten-16. Jelena Ostapenko 6:2, 3:6, 2:6. Dabei hielt Lys das Duell mit der früheren French-Open-Siegerin lange offen und musste sich der Lettin erst nach 1:56 Stunden geschlagen geben.

Tatjana Maria (Bad Saulgau) ist damit die einzige Deutsche in der zweiten Runde des mit 8,1 Millionen Dollar dotierten Top-Turniers in der chinesischen Hauptstadt. Die 36-Jährige hatte ihr Auftaktspiel bereits am Samstag gegen Martina Trevisan (Italien) in zwei Sätzen gewonnen und trifft nun entweder auf die frühere Wimbledonsiegerin Elena Rybakina (Kasachstan) oder die Lokalmatdorin Zheng Qinwen.

Lys (WTA-Nr. 122) hatte sich zum ersten Mal für das Hauptfeld eines WTA-Turniers der 1000er-Kategorie qualifiziert und kämpfte verbissen um den Zweitrundeneinzug. Den hatte sie zuletzt bei den US Open geschafft. Ende August gewann Lys in New York ihr erstes Grand-Slam-Match und näherte sich den Top 100 der Weltrangliste an.

