WTA Peking: Halbfinale! Qinwen Zheng hält die Heimfans bei Laune

Olympiasiegerin Qinwen Zheng hat mit einem Comeback-Erfolg gegen Mirra Andreeva das Halbfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Peking erreicht. Dort spielt sie morgen gegen Karolina Muchova.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.10.2024, 15:15 Uhr

© Getty Images Qinwen Zheng hat gegen Mirra Andreeva den Kopf noch einmal aus der Schlinge gezogen

Erstaunlich, wie sich die beiden Viertelfinal-Matches beim WTA-Tour-1000-Turniers in Peking am Freitag ähnelten: Denn ebenso wie Aryna Sabalenka einen Break-Vorsprung im dritten Satz gegen Karolina Muchova nicht nutzen konnte, so ließ sich auch Mirra Andreeva gegen Qinwen Zheng einen kleinen, aber eben nicht entscheidenden Vorteil noch einmal aus der Hand nehmen. Den Fans in Peking war das nur recht - denn so zog die Olympiasiegerin von Paris 2024 mit einem 5:7, 6:0 und 6:4 ind die Vorschlussrunde ein, wo es morgen eben gegen Muchova geht.

Die Partie zwischen Zheng und Andreeva nahm schon im ersten Satz einen kuriosen Verlauf. Die Russin sprintete mit 4:0 in Führung, gab diese aber doch wieder aus der Hand. Nur um sich dann in der Verlängerung doch den Vorteil zu holen. In der Entscheidung führte Andreeva mit 4:3 und Break, sollte danach aber kein Spiel mehr machen. Wie auch nicht Sabalenka beim 6:7 (4), 6:2 und 4:6 gegen Muchova.

Das zweite Match der Vorschlussrunde in Peking wurde bereits gestern fixiert. Coco Gauff trifft dort morgen auf Paula Badosa. Gauff konnte sich gegen Yulia Starobutseva durchsetzen, Badosa gewann ihr Viertelfinale gegen Shuai Zhang.

Hier das Einzel-Tableau in Peking