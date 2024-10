WTA Peking: Überraschung! Muchova beendet die Siegesserie von Sabalenka

Karolina Muchova hat im Viertelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Peking ein fast schon verloren geglaubtes Match gegen Aryna Sabalenka noch gedreht. UNd damit der Belarussin die erste Niederlage nach 15 Siegen in Folge zugefügt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.10.2024, 12:24 Uhr

© Getty Images Karolina Muchova hat Aryna Sabalenka in Peking verabschiedet

Über diese Niederlage wird sich Aryna Sabalenka wohl noch ein paar Tage ärgern: Denn eigentlich schien die Nummer eins des Turniers in Peking nach verlorenem ersten Satz doch wieder auf Kurs, ihre Siegesserie von 15 Matches in Folge noch weiter auszubauen. Aber Karolina Muchova legte einen grandiosen Endspurt hin, holte einen Break-Rückstand im dritten Satz auf. Und zog mit einem 7:6 (5), 2:6 und 6:4 in das Halbfinale des vorletzten WTA-Tour-1000-Events der Saison ein.

Dort trifft Muchova, die wieder einmal die gesamte Bandbreite ihres schier unglaublichen Könnens aufbieten musste, um Sabalenka zu bremsen, entweder auf Mirra Andreeva oder die Olympiasiegerin Qinwen Zheng. Letztere geht in Peking naturgemäß mit den Fans im Rücken ins Rennen.

Swiatek sucht neuen Coach

Das zweite Halbfinale steht bereits seit gestern fest. Da hatten sich Coco Gauff mit einem Erfolg gegen die ukrainische Überraschungsfrau Yulia Starodubtseva und Paula Badosa mit einem Sieg über Shuai Zhang für die Vorschlussrunde qualifiziert.

Unabhängig vom Turnier in Peking gab es zwei Neuigkeiten der fehlenden Weltranglisten-Ersten Iga Swiatek: Zum einen, dass sich die Polin von ihrem Coach Tomasz Witkorowski getrennt hat. Und zum anderen, dass Swiatek auch nicht am kommenden 1000er-Event in Wuhan teilnehmen wird.

Hier das Einzel-Tableau in Peking