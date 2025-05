Aryna Sabalenka mit der Star-Dominanz

An der Spitze der Weltrangliste zieht Aryna Sabalenka aktuell einsam ihre Kreise. Verdanken hat sie dies vor allem auch einer absoluten Top-Bilanz gegen ihre Profi-Kolleginnen aus den Top 10.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 05.05.2025, 14:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Mit einer überragenden Bilanz gegen Top-10-Spielerinnen dominiert Aryna Sabalenka aktuell die Weltrangliste.

Als Spielerin der Top 10 in der WTA-Weltrangliste könnte man sich aktuell, etwas überspitzt formuliert, ein Antreten gegen Aryna Sabalenka fast sparen. Und als hätte es beim 1000er-Turnier in Madrid noch einmal einer Bestätigung bedurft, musste sich auch die an Position 4 geführte Coco Gauff aus den USA im Endspiel der Belarussin trotz großem Kampf geschlagen geben.

In der laufenden Spielzeit ist es noch keiner Profikollegin aus dem elitären Kreis gelungen, die aktuelle Branchenführerin auf der Tour zu bezwingen. Mit ihrem Titelgewinn in Madrid erhöhte die 27-jährige ihre Bilanz gegen ihre Top-10-Kolleginnen auf mittlerweile 14 Siege in den letzten 16 Begegnungen seit dem 1000er-Event in Cincinnati im vergangenen Jahr. Nur bei den WTA-Finals in Riyadh am Saisonende unterlag sie erst in der Gruppenphase der ehemaligen Wimbledonsiegerin Eleny Rybakina aus Kasachstan und im Halbfinale der späteren Triumphatorin Coco Gauff.

Somit sind die bisherigen Niederlagen in der aktuellen Saison als „Ausrutscher“ gegen Spielerinnen außerhalb der Top 10 zu deklarieren. Nach ihrer Finalniederlage bei den Australian Open gegen die auf Platz 14 gelistete Madison Keys setzte es beim Swing im mittleren Osten jeweils überraschende Niederlagen in Doha gegen Ekaterina Alexandrova als damalige Nr. 26 und in Dubai gegen Clara Tauson, die auf Rang 38 klassiert war. Am nachvollziehbarsten war noch der Matchverlust gegen eine furios aufspielende Mirra Andreeva, die im Endspiel von Indian Wells nur einen Rang außerhalb der Top 10 aufgeführt war. Auch der vierte Final-Anlauf auf das Siegerauto im Endspiel des Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart war gegen die auf Platz 24 stehende Jelena Ostapenko aus Lettland nicht von Erfolg gekrönt.

In der aktuellen Weltrangliste liegt Sabalenka mit mehr als 4.300 Punkten Vorsprung vor der an Nr. 2 platzierten Iga Swiatek aus Polen in Front. Nicht auszudenken, wie weit sich die dreifache Grand-Slam-Championesse noch von der Konkurrenz absetzen wird, wenn sie auch noch gegen die Spielerinnen außerhalb der Top 10 Ernst macht.