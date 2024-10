Paukenschlag: Iga Świątek trennt sich von ihrem Coach

Iga Swiatek hat sich von ihrem Coach Tomasz Witkorowski getrennt. Das gab die Weltranglisten-Erste bei Instagram bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.10.2024, 10:44 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Ona Swiatek und Tomaz Witkorowski bei den WTA Finals 2022

Sportlich gibt es von Iga Swiatek dieser Tage nicht so viel zu berichten. Die Weltranglisten-Erste hat den Asien-Trip ausgelassen, ihr letzter Auftritt datiert von den US Open in Flushing Medaows, wo Swaietk im Viertelfinale gegen Jessica Pegula ausschied. Die Zeit seit dem letzten Major der Saison 2024 hat Swiatek nun offenbar genutzt, ihr Team neu aufzustellen. Denn wie sie bei Instagram bekannt gab, hat sie sich von Langzeit-Coach Tomasz Witkorowski getrennt.

Gemeinsam mit Witkorowski hat Swiatek einige ihrer größten Erfolge gefeiert: drei ihrer vier Titel bei den French Open, einen bei den US Open. Insgesamt hält die immer noch erst 23-jährige Polin bei 22 Championaten. In dieser Saison triumphierte Swiatek vor dem neuerlichen Sieg in Roland-Garros auch schon in Rom, Madrid, Indian Wells und Doha.

Die Trennung zwischen Swiatek und Witkorowski ist der zweite große Paukenschlag im Frauentennis, der eine Trainerposition anbelangt: Vor wenigen Wochen hatte nämlich Naomi Osaka Wim Fissette verabschiedet und sich Patrick Mouratoglou zugewandt.

Wer nun die Coaching-Agenden übernehmen soll, ließ Swiatek offen. Allerdings soll es ein “internationaler” Trainer werden - also kein Landsmann.