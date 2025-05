WTA Rom: Gauff und Andreeva wieder auf Viertelfinal-Kollisionskurs

Die Auslosung beim WTA-Tour-1000-Event in Rom verspricht einiges an hochkarätigen Duellen. So könnten etwa zwei Wochen nach ihrem Aufeinandertreffen im Viertelfinale von Madrid Coco Gauff und Mirra Andreeva auch in der italienischen Hauptstadt in derselben Turnierphase aufeinandertreffen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 05.05.2025, 23:18 Uhr

© Getty Images Coco Gauff will in Rom ihre starke Form aus Madrid bestätigen

In Madrid hatte Gauff gegen die mittlerweile 18-jährige Russin mit 7:5 und 6:1 die Oberhand behalten. Die beiden derzeit jüngsten Spielerinnen in den Top 10 sind in Rom auf Position 4 (Gauff) bzw. Position 7 (Andreeva) gesetzt und landeten beide im zweiten Viertel des Draws. Das Publikum in Rom darf sich also auf ein mögliches erneutes Jungstar-Duell in der Runde der letzten Acht freuen.

Die Siegerin eines möglichen Viertfinal-Duells zwischen Gauff und Andreeva bekäme es eine Runde später wahrscheinlich mit der topgesetzten Aryna Sabalenka zu tun. Die Belarussin, die zuletzt in Madrid triumphierte und in dieser Saison eine Matchbilanz von 31 Siegen und fünf Niederlagen aufweisen kann, trifft in ihrem Auftaktmatch entweder auf Dayana Yastremska oder Anastasia Potapova. Danach könnte auf dem Weg zum Titel Sofia Kenin in der dritten Runde warten. Mit Daria Kasatkina, Alexandra Eala bzw. Leylah Fernandez lauern gleich mehrere gefährliche potentielle Achtelfinal-Gegnerinnen auf Sabalenka. Im Viertelfinale könnten unter anderem Zheng Qinwen oder Elena Rybakina die Nummer 1 fordern.

Swiatek will zurückschlagen

Auf der anderen Seite des Draws geht es für die an Nummer zwei gesetzte Iga Swiatek zunächst gegen die Siegerin des Erstrunden-Matches zwischen der Armenierin Elina Avanesyan und der Lokalmatadorin Elisabetta Cocciaretto. Geht es nach der Papierform, könnten auf die Polin danach Danielle Collins (dritte Runde), die formstarke Elina Svitolina (Achtelfinale), Madison Keys bzw. Paula Badosa (Viertelfinale) und im Halbfinale unter anderem Jasmine Paolini oder Jessica Pegula warten.

Bei den Buchmachern ist Swiatek übrigens - trotz Formkrise - immer noch hauchdünne Favoritin auf den Titel in Rom. Die vierfache French Open-Siegerin hatte zuletzt in Madrid gegen Coco Gauff eine denkwürdige 1:6, 1:6-Klatsche kassiert und will in der italienischen Hauptstadt sicher Wiedergutmachung betreiben. Knapp hinter der Polin rangiert bei den Wettquoten Sabalenka als Co-Favoritin, mit einem Respektabstand folgen dahinter Gauff und Andreeva.

Damen-Einzel-Tableau in Rom