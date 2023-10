WTA Peking: Iga Swiatek - "Alles ist ein bisschen einfacher als bei vorherigen Turnieren"

Iga Swiatek trifft im Finale des WTA-1000-Turniers von Peking auf Liudmila Samsonova. Die Polin agierte in der chinesischen Hauptstadt bislang in Topform.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.10.2023, 21:05 Uhr

Iga Swiatek trifft im Finale auf Liudmila Samsonova

Für die so erfolgsverwöhnte Iga Swiatek lief es zuletzt nicht immer nach Plan. Ihren bislang letzten Titel holte die Polin im Juli bei ihrem Heimturnier in Warschau, seither musste sie unter anderem die Weltranglistenführung an Aryna Sabalenka abgeben. Beim WTA-1000-Turnier in Peking scheint die 22-Jährige nun aber zu ihrer Topform zurückgefunden zu haben.

"Ich habe das Gefühl, dass ich insgesamt lockerer geworden bin. Ich fühle mich freier. Alles ist ein bisschen leichter als bei den vorherigen Turnieren", erklärte Swiatek in der chinesischen Hauptstadt. Vor allem der Aufschlag funktioniere in dieser Woche deutlich besser als zuvor.

Insbesondere im Halbfinale gegen Goco Gauff wusste Swiatek vollumfänglich zu überzeugen. Die US-Amerikanerin, die mit einer Serie von 16 Siegen in Folge in die Partie gegangen war, hatte der vierfachen Grand-Slam-Siegerin nichts entgegenzusetzen und verlor glatt mit 2:6 und 3:6.

Im Finale trifft Swiatek am Sonntag auf die ungesetzte Liudmila Samsonova. Beide bisherigen Duelle gegen die Russin konnte die 22-Jährige für sich entscheiden. "Es ist nicht so, dass ich es als ein anderes Spiel betrachte. Ich will immer noch dieselbe Arbeit erledigen", so Swiatek.

