WTA Peking: Osaka fixiert Blockbuster gegen Gauff

Beim WTA-Tour-1000-Turnier in Peking kommt es im Achtelfinale zum Schlager zwischen Naomi Osaka und Coco Gauff.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.09.2024, 08:25 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Wer sich noch erinnern kann: Zum ersten Mal haben sich Naomi Osaka und Coco Gauff in der dritten Runde der US Open 2019 getroffen. Die Japanerin war damals als Titelverteidigerin angetreten, gewann den Schlagabtausch mit der erst 15-jährigen Gauff mit 6:3 und 6:0. Und bestand danach darauf, dass auch die Verliererin noch ein paar Worte an das Publikum richten darf.

Seitdem haben sich die beiden noch drei Mal gegenübergestanden, die Bilanz ist mittlerweile ausgeglichen. Nach dem WTA-Tour-1000-Turnier in Peking wird es nun wieder eine Führende im Head-to-Head zwischen Gauff und Osaka geben. Denn nachdem sich die US-Amerikanerin bereits gestern für das Achtelfinale qualifiziert hatte, zog Osaka am Montag mit einem sicheren 6:3 und 6:2 gegen Katie Volynets nach.

Gauff Favoritin gegen Osaka

Naomi Osaka hat das Event in der chinesischen Hauptstadt vor fünf Jahren bereits einmal gewonnen, danach war sie in Peking nicht mal an den Start gegangen. Insgesamt steht ihre Bilanz bei diesem Turnier bei 13:2 Siegen. Drei Matchsiege in Folge hatte die viermalige Major-Gewinnerin zuletzt in Rom geschafft.

Geht es nach der Setzliste, dann startet Coco Gauff als Favoritin in das fünfte Duell gegen Osaka. Gauff ist in Peking an Position vier gesetzt, hat bislang weder gegen Clara Burel noch gegen Katie Boulter etwas anbrennen lassen.

Hier das Einzel-Tableau in Peking