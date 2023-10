WTA Peking: Swiatek mit meisten Siegen in zwei Jahren

Iga Swiatek gab beim WTA-1000er-Event in Peking ihr China-Debüt. Der Sieg gegen Sara Sorribes Tormo stellte eine Bestmarke ein.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 02.10.2023, 17:44 Uhr

© Getty Images Für Iga Swiatek ist das Erreichen von Bestmarken nicht mehr fremd.

Iga Swiateks erster Sieg in China, war auch gleichzeitig ein Matchgewinn für die Erfolgsstatistiken der Polin. Zusammengerechnet mit dem Vorjahr hat die 22-Jährige nun 125 Siege in den letzten beiden Jahren gesammelt. Damit stellte sie den bisherigen Bestwert in dieser Zeitspanne von Landsfrau Agnieszka Radwanska ein, die in den Jahren 2012 und 2023 ebenfalls auf 125 Matcherfolge kam.

In der Open Era hat keine Spielerin innerhalb von zwei Jahren mehr Siege einfahren können. Es ist also damit zu rechnen, dass die aktuelle Nummer zwei im WTA-Ranking eine neue Bestmarke in dieser Kategorie aufstellen wird.

Swiatek kann Marke gegen Gracheva toppen

Die Möglichkeit dazu hat Swiatek bereits am morgigen Dienstag gegen Varvara Gracheva. Im Kalenderjahr 2023 wäre es für die ehemalige Weltranglistenerste der 59. Erfolg. Beide Spielerinnen trafen bisher nicht auf der WTA-Tour aufeinander. Trotzdem ist damit zu rechnen, dass die Polin die dominierende Akteurin sein wird. Ob der Zwei-Jahres-Rekord dabei eine Rolle spielt, wird nur Swiatek selbst wissen.

