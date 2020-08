WTA Prag: Simona Halep kehrt mit Zittersieg auf die Tour zurück

Simona Halep ist in Prag mit einem hartumkämpften Sieg auf die WTA-Tour zurückgekehrt. Neben der topgesetzten Rumänin qualifizierten sich auch die an Position zwei und drei geführten Spielerinnen für die zweite Runde.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.08.2020, 16:35 Uhr

© Getty Images Simona Halep setzte sich gegen Polona Hercog durch

In der vergangenen Woche hatte Halep ihren Start in Palermo noch kurzfristig abgesagt, wenige Tage später sollte die Weltranglistenzweite in Prag aber doch ihr Comeback auf der WTA-Tour geben. Die Rumänin hatte dabei beim 6:1, 1:6 und 7:6 (3)-Erfolg über Polona Hercog deutlich mehr Mühe als erwartet.

Dabei erwischte Halep einen Traumstart und ging schnell mit 6:1 und 1:0 in Führung. Danach riss bei der Wimbledon-Siegerin des Vorjahres aber der Faden, Hercog holte sechs Spiele in Folge und somit auch Durchgang Nummer zwei. Der dritte Satz wurde dann zu einer echten Achterbahnfahrt: Halep vergab vor dem alles entscheidenden Tiebreak sechs Matchbälle, in der Kurzentscheidung konnte sie sich schlussendlich aber mit 7:3 behaupten. Die 28-Jährige trifft nun auf Barbora Krejcikova.

Ebenfalls in der zweiten Runde stehen Petra Martic und Elise Mertens. Die kroatische Nummer zwei des Turniers setzte sich gegen Varvara Gracheva mit 7:6 (2) und 6:3 durch, die an Position drei gesetzte Mertens benötigte für ihren Sieg gegen Jasmine Paolini drei Sätze.

Ausgeschieden sind mit Ekaterina Alexandrova und Anastasia Pavlyuchenkova hingegen die Nummern fünf und sechs des Sandplatzevents. Die einzige Deutsche im Hauptfeld, Laura Siegemund, trifft später am Dienstag auf Mayar Sherif aus Ägypten. Tamara Korpatsch verpasste indes den Sprung in den Hauptbewerb.

